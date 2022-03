Rouen. Le salon gourmand de Rouen vous accueille ce week-end avec Norbert Tarayre !

Chaque année en novembre a lieu un rendez-vous devenu incontournable dans l'agglomération Rouennaise et en Normandie : le salon gourmand.

Cette année, vous pourrez retrouver 250 exposants qui répondront à vos questions, vous convieront à des ateliers, vous proposeront leurs produits et vous feront des démonstrations. Le salon est divisé en 2 espaces complémentaires. Le premier est consacré aux vins, terroirs et brasseurs, et la seconde partie au chocolat et à tous les plaisirs sucrés.

Des personnalités seront également de la partie, vous pourrez admirer les talents culinaires du chef et animateur télé, Norbert Tarayre, qui sera présent sur le salon le samedi 10 novembre. Vous pourrez bien entendu prendre des selfies en sa compagnie et vous faire dédicacer vos casseroles !

Nathalie Machado, l'une des organisatrices de l'événement nous en dit plus sur le salon.

Salon gourmand 2018 Impossible de lire le son.

L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans, toutes les infos sur le site du salon gourmand de Rouen.