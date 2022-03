Gastronomie. Salon gourmand au parc expo

Le salon gourmand ouvre ses portes les 9, 10 et 11 novembre 2018 au parc expo de Rouen. Avec 250 exposants dont une centaine de vignerons, le salon offre une large gamme de produits du terroir tant salés que sucrés ainsi que de nombreuses animations gourmandes. Denise Bardin Blanchet, chef de projets évènementiels au parc expo en charge de l'organisation du salon nous met l'eau à la bouche !

Comment le salon a-t-il évolué ?

"Crée il y a 20 ans sous le nom de 'Salon normand du vin', il accueillait lors de ses premières éditions une soixantaine de vignerons mais nous avons choisi d'étendre cet univers aux produits du terroir à dominante salée et sucrée : deux univers complémentaires. Le salon a donc changé de nom en 2015 pour devenir le Salon gourmand. À l'approche de la fin d'année le salon permet ainsi aux visiteurs de prévoir des cadeaux gourmands mais aussi de réfléchir aux menus des fêtes et d'enrichir leur cave. Le salon, pour élargir l'offre ne cesse d'évoluer, et depuis l'année dernière nous avons choisi de développer l'univers de la bière avec une place des brasseurs. Aujourd'hui le salon c'est une centaine de vignerons et près de 150 stands de produits salés ou sucrés. Pour faciliter la visite à nos spectateurs nous balisons un parcours 'producteur de Normandie' et nous offrons un service de consigne des achats grâce à la participation des scouts pour ne pas s'encombrer pendant la visite du salon. Cette année, le visiteur gagne encore en confort, d'autant qu'il peut aussi choisir de se restaurer sur place au bec fin ou dans des brasseries."

À quelles animations peut-on assister ?

"Nous mettons un point d'honneur à surprendre nos visiteurs avec des opérations originales comme un défilé choco-gourmand grâce au concours du designer rouennais Smain Boutantam sur le thème du cirque, mais nous retrouvons aussi des animations incontournables comme des dégustations et démonstrations de canard à la rouennaise par l'ordre des canardiers, des shows culinaires en hommage à Paul Bocuse et Joël Robuchon ou encore le combat des chefs. On propose également un grand nombre d'ateliers comme l'initiation à l'œnologie, des conférences de biérologie ou zytologie pour apprendre à déguster les bières et oser l'association originale de la bière et du chocolat ou encore des ateliers participatifs parents/enfants sur la cuisine des petits sorciers. Les ateliers sont très nombreux et pour y participer il suffit de s'inscrire à l'accueil le jour même."

Quels sont les moments forts de ce salon ?

"Nous aurons la chance de recevoir en invité d'honneur Norbert Tarayre qui viendra élaborer en direct une recette samedi 10 novembre à 14h30. Ce show sera retransmis sur grand écran en direct dans le salon. D'autre part le combat des chefs est toujours un évènement attendu au cours duquel plusieurs chefs se confrontent sur des thèmes précis tels que "menus sans vaisselle" ou "nos invités s'improvisent à l'apéro". Mais nos visiteurs sont aussi friands de nouveautés, c'est pourquoi nous leur concoctons toujours un programme original avec des sujets dans l'air du temps comme la cuisine fusion ou les fleurs comestibles ainsi que des thèmes incontournables comme le foie gras."

Quels seront les produits les plus originaux à découvrir sur le salon ?

"C'est une balade gastronomique très variée que nous offrons à nos visiteurs. Les exposants sont surtout des producteurs : vignerons ou agriculteurs, mais pour offrir un choix plus large de produit des commerçants représentent aussi des producteurs. Cela nous permet de faire découvrir des produits tout à fait inédits comme un alcool de kiwi élaboré selon une méthode de vinification en Normandie, mais aussi un pétillant de fraise, des perles de citrons à servir avec des huitres, une large gamme de fromages dont des fromages colorés au safran, au basilic ou au pesto ou encore des pistaches crues non salées..."

Pratique. Vendredi 9 de 10 à 22 heures, samedi 10 de 10 à 20 heures et dimanche 11 novembre de 10 à 19 heures au Parc Expo de Rouen. 0 à 8€. salongourmandrouen.com

