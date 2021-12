Margin call, plongée dans l'univers impitoyable de Wall street

Le matin, un régiment de cadres pénètre dans la grande salle des marchés d’un établissement financier et annonce brutalement à la moitié des gens présents qu’ils sont licenciés. Le soir, dans les bureaux vides, les dirigeants de l’entreprise réalisent que leur société est au bord du gouffre, en raison d’investissements toxiques. Ils n’ont qu’une nuit pour sauver l’entreprise. À n’importe quel prix.

Ce film brillant et facile d’accès fait pénétrer le spectateur dans les arcanes d’un grand établissement financier, du style de ceux qui ont plongé le monde dans la crise en 2008.

Pour son premier film en tant que réalisateur, J.C Chandor frappe un grand coup avec ce thriller passionnant, porté par l’interprétation exceptionnelle d’une brochette de comédiens de premier plan et par des dialogues parfaitement écrits : c’est bien simple, le néophyte comprend tout des mécanismes financiers décrits !

En respectant la règle des trois unités - de temps, de lieu et d’action -, l’œuvre montre le cynisme écœurant de ceux qui n’ont d’autres dieux que l’argent et le profit et sont prêts à vendre leur âme pour conserver leur pouvoir. Et ceux qui ont quelques scrupules de conscience les étoufferont rapidement devant la promesse d’un beau parachute doré.

À voir et à méditer pour comprendre ce qui s’est passé il y a quatre ans.