La cuisine toute en finesse de Chez l’Gros

Le restaurant vient tout juste d’ouvrir. C’est un petit bistrot tout de noir vêtu qui fait face à l’entrée du parking de la Pucelle. "Chez l’Gros", c’est son nom, n’a même pas encore posé son enseigne noire. Mais ce léger détail n’empêche pas les convives d’y être déjà nombreux.



La décoration est sobre et dans les tons noirs et blancs mais l’ambiance est loin d’y être triste ! Car c’est un patron haut en couleur qui est aux commandes de ce nouvel établissement. C’est lui qui vient présenter l’ardoise en début de repas.

Après quelques hésitations je me décide finalement pour un dos de cabillaud et sa crème parfumée à l’aneth. Le poisson, parfaitement cuit, est délicatement posé sur un lit de légumes. La courgette et le fenouilh entre autre, confis presque caramélisés relèvent parfaitement le goût très doux du poisson. Dans l’assiette de ma voisine trônait un épais pavé de bœuf, servi avec des frites maison et une petit ramequin de sauce au poivre.

La qualité du silence prouvait la qualité des plats. Un tiramisu clôt en beauté ce repas. La crème est onctueuse et les biscuits imbibés de café juste comme il faut. Bref un excellent rapport qualité-prix : le menu entrée plat ou plat dessert y est à 14,50€. Avec en prime les blagues du patron et le sourire de la patronne.

Pratique. Chez l’Gros, 42 rue de la Vicomté à Rouen. Tél. 02.32.83.57.23. Ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 22h30.