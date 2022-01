SmartPanda, un avenir prometteur

Comme logo, ils ont choisi un panda, l’animal symbole de l’échange. Et des échanges, Fabrice Bonnet, Jean-Samuel Kriegk et Cédric Dupui, à la tête de cette start-up basée à Canteleu, comptent bien les multiplier via SmartPanda, "un réseau social conçu pour les petites et moyennes entreprises."

Sécurité maximale

Outil de communication aussi bien interne qu’externe, ce "Facebook" des PME doit permettre aux entrepreneurs de faire des affaires et d’être présents sur le web. Ils peuvent communiquer avec leurs collaborateurs ou envoyer des offres à leurs clients.

Ce concept, Fabrice Bonnet, président de SmartPanda, y pensait depuis 3 ans. Car en 2012, à l’âge d’or des réseaux sociaux, les entreprises ne disposaient pas encore de plateforme répondant à leurs attentes, notamment en terme de sécurité et de confidentialité. Ainsi, la start-up a vu le jour en avril 2011 et s’est lancée sur le web le 20 mars dernier.

SmartPanda a établi un partenariat avec Infogreffe. "Cela permet de valider l’existence juridique de chaque entreprise". Belle surprise: le succès est au rendez-vous. Quelques jours après le lancement, plusieurs centaines d’entepreneurs avaient déjà créé leur compte.