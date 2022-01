Musée d'Elbeuf : des merveilles textiles

Le musée d'Elbeuf, qui a pris place dans la Fabrique des Savoirs de la Crea, dispose de quelques trésors textiles. Une partie des collections est constituée des ornements liturgiques de l'église Saint-Jean d'Elbeuf, datant de la fin du XVe au début XIXe.

Ces pièces de tissus exceptionnelles étant fragiles, la moitié de cette collection est exposée six mois et reste dans l'obscurité les six autres mois de l'année. La deuxième moitié de la collection a été dévoilée le 7 juin, découvrant une chasubles taillée dans de la soie chinoise, dse dais brodés, une chasubles du XVIIIe siècle.

Pratique. Musée Elbeuf, Fabrique des Savoirs, 7 cours Gambetta, Elbeuf. Infos et programmation au 02 32 96 30 40.