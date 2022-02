La fabrique des savoirs d’Elbeuf offre, pour cette nouvelle saison, une multitude d’animations. Aux visites, conférences et ateliers, viennent s’ajouter des séances ludiques et pédagogiques permettant à tous de découvrir simplement le patrimoine local et l’exceptionnelle richesse de ses collections et de ses fonds d’archives.



Samedi 8 octobre, le public pourra pénétrer dans les coulisses de la Fabrique. Il s’agit d’une visite commentée présentant les lieux d’expositions et d’animations. Le musée et les archives sont aussi des centres de conservation, gérant plusieurs milliers d’objets et de documents. C’est également l’occasion de découvrir et comprendre différents métiers qui, en coulisse, permettent à la Fabrique de transmettre aux générations futures les trésors qu’elle recèle. Ne ratez pas ce rendez-vous ! Tant d’objets conservés malgré le temps par nos ancêtres nous ont permis de comprendre leurs époques, conserver ces témoins des siècles passés est une démarche plus qu’essentiel pour notre patrimoine ! Et qui sait, cette visite suscitera peut-être des vocations…



Pratique. Les coulisses de la Fabrique, samedi 8 octobre, 14h30. Gratuit. Renseignements au 02 32 96 30 40 ou sur lafabrique@la-crea.fr.