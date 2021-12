Clichés exceptionnels à l’exposition Wildlife

Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez admirer au Museum de Rouen l’exposition “Wildlife photographer of the year”. Elle rassemble les plus belles photographies nature présentées au concours international 2010 qui est co-organisé par le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres et Wildlife Magazine. Cela donne des clichés insolites, saisis sur le vif d’une beauté époustouflante. Chaque photo est commentée par son auteur qui décrit les conditions environnementales et techniques dans lesquelles elles ont été prises.