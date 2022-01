Découverte : Audrey le Goff se met aux fourneaux

Avec Audrey Le Goff, qui réside dans l’agglomération rouennaise, pas question de garder jalousement les recettes de cuisine. Elle vient d’ailleurs de faire publier un livre de recette chez Hachette 50 best ! Bagels. Elle y décline en salé et sucré ce petit sandwich rond très répandu aux Etats-Unis.

Le succès d’un blog

L’idée de passer du clavier au papier lui trottait dans la tête, depuis quelques temps. Car la jeune femme de 27 ans n’a pas attendu d’être publiée pour partager ses bonnes idées culinaires. Cette fan des fourneaux a créé un blog il y a deux ans, baptisé Aud’à la cuisine, afin d’y partager ses essais de recettes. "Je cuisine depuis petite, reconnaît-elle dans un sourire, mais depuis que j’ai ouvert mon blog, j’y passe beaucoup plus de temps."

On comprend vite pourquoi : les recettes ne cessent de s’enchaîner. En deux ans, elle en a publié près de 250. On y trouve aussi bien la recette de samossa au bœuf et chèvre frais que celle de la brioche filante aux pépites de chocolats. Le tout accompagné de photos qui mettent l’eau à la bouche. "J’aime travailler les produits. On a tous quelque chose qui nous permet de nous évader. Moi,c’est la cuisine !" Et ce ne sont pas ses proches qui s’en plaindront.