Recette : la langoustine, tentation estivale

Pour 4 personnes

Préparation et cuisson : 30 mn.

20 langoustines

200 g de farine

30 g de fécule de pommes de terre

1/2 sachet de levure chimique

2 cuillères à soupe d’huile d’arachide

1 litre d’huile pour friture

Pour la sauce

1 petite carotte

2 cuillères à soupe de nuöc mám

1 cuillère à café de sucre

1 cuillère à café de vinaigre blanc ou de riz

Mélangez la farine, la fécule, la levure et 2 pincées de sel. Ajoutez l’huile d’arachide et assez d’eau pour obtenir une pâte consistante. Laissez reposer 30 mn.

Pelez la carotte et râpez-la avec une râpe à grille fine. Mélangez la carotte avec le nuöc mám, le vinaigre, le sucre et 2 cuillerées à soupe d’eau. Répartissez cette sauce dans quatre petites coupelles. Décortiquez les langoustines. Faites chauffer l’huile, à feu vif, dans un wok ou une sauteuse. L’huile doit être très chaude sans fumer.

Trempez les queues de langoustines dans la pâte, retirez-les et égouttez-les afin qu’elles ne soient enrobées que d’une fine pellicule de pâte. Plongez-les dans l’huile et faites-les frire jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Comptez environ 5 mn. Egouttez les beignets sur un papier absorbant et servez-les avec les coupelles de sauce.