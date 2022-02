Haute-Normandie : l'été sera sportif sur l'eau

Trois euros la première heure de découverte. Cet été, les activités nautiques feront de nouveaux adeptes en Seine-Maritime. Le Conseil général et la Ligue de voile de Haute-Normandie proposent des séances d’initiation à un large panel de sports nautiques sur l’un des cinq "points plage", à Dieppe, Veules-les-Roses, Etretat, Fécamp et Saint-Jouin de Bruneval. Au programme : planche à voile, char à voile, paddle board, catamaran, fun boat, dériveurs, bodyboard et canoë kayak. Ayez le vent en poupe !



Pratique. Tous les jeudis jusqu’au 31 août:

- De 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h à Veules-les-Roses (02.35.97.31.86).

- De 10h à 18h, plage de Dieppe (06.75.41.55.02).

- De 12h30 à 18h30, Saint-Jouin Plage, Saint-Jouin de Bruneval (02.35.42.15.58).

- De 10h à 19h, point plage sur le front de mer, Etretat (06.10.56.69.67). De 11h à 19h, digue promenade, Fécamp (06 84 81 49 55).

Tarif : 3€ la première heure de découverte.