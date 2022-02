Une journée à Dieppe, la cité corsaire des Normands

Depuis le haut de l’avenue Gambetta, ferries, cargos et voiliers semblent naviguer par-dessus les toits. Dieppe, ville tournée vers la mer et ses lointaines contrées, a été le point de départ de nombreuses expéditions maritimes de commerce, d’exploration ou de corsaires. Aujourd’hui, le port reste le centre névralgique de la ville.

Le front de mer, long de 1.500 mètres, est un lieu de promenade prisé pour la vue panoramique qu’il offre aux visiteurs sur les falaises et le château-musée.

L’immense étendue de pelouse, autrefois témoin des premiers bains de mer (en 1843) ou du sanglant raid du 19 août 1942, est devenu le lieu de rassemblement des manifestations estivales. Le littoral dieppois, dominé par le vieux château et son extraordinaire collection d’ivoires, accueille le centre aquatique et la thalassothérapie. Les rues de la ville, chargées d’histoire, sont un lieu idéal de promenade.

Au rythme du Tour de France à la voile

Partez à la découverte du Pollet, quartier traditionnel des pêcheurs, des églises Notre-Dame de Bonsecours, du Château-Musée, ou encore de l’Estran Cité de la mer.

Du 5 au 8 juillet, la ville vivra au rythme du tour de France à la Voile : l’arrivée est prévue entre 14h et 17h30 et le départ le 8, à 8h. De nombreuses animations sont prévues : concerts dans le cadre de la tournée "Rock on the beach", jeux, ateliers pédagogiques autour de la voile. Les novices pourront monter à bord du RS Q’ BA, un simulateur de navigation.

Le festival Art’été Rencontre d’Art sera l’autre temps fort. Le 22 juillet, boulevard Maréchal Joffre, peintres, sculpteurs et photographes présenteront leur œuvres.

Pratique. Office de Tourisme de Dieppe, tél. 02.32.14.40.60, www.dieppetourisme.com .

Photo : Jean Decaux / OT Dieppe-Maritime