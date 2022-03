Une journée à Etretat, la belle et mystérieuse

Cette falaise plongeant dans la mer subjugue le monde entier. C’est un paysage exceptionnel qui s’offre à vous : la pointe de la Courtine, la valleuse de Jambourg, la Manneporte, l’Aiguille creuse selon Maurice Leblanc, la Porte d’Aval. Sur la falaise d’Aval, le sentier longe le golf surplombant la baie, puis redescend vers la mer, permettant d’accéder à la plage du Tilleul. De la falaise d’Amont, on aperçoit une immense flèche dressée vers le ciel. Il s’agit du monument à la mémoire des aviateurs Nungesser et Coli dont la première traversée de l’Atlantique en 1927 a échoué. C’est ici que l’appareil aurait été aperçu pour la dernière fois.



Lieu d’inspiration

Etretat, autrefois village de pêcheurs, se transforme au XIXe siècle en une station balnéaire renommée. Dès 1895, la ville est desservie par le train, provoquant une ruée vers ce lieu de villégiature. Etretat attire alors des célébrités et des artistes, comme Gustave Courbet, Monet, Boudin, Offenbach, Gide ou Hugo. D’impressionnantes villas voient le jour comme le Château les Aygues, résidence des reines d’Espagne, la Villa d’Orphée d’Offenbach, le Clos Arsène Lupin, demeure familiale de Maurice Leblanc, ou La Guillette, lieu d’inspiration de Maupassant. Ces propriétés sont à découvrir en effectuant le rallye touristique proposé par l’Office du tourisme. De nombreuses visites guidées ou audio-guidées sont également disponibles : Etretat la mystérieuse, l’énigmatique, la moderne, etc. Etretat, c’est aussi un pôle nautique où vous pouvez pratiquer catamaran, dériveur, planche à voile, surf, bodyboard. A noter que, dimanche 29 juillet, s’y déroule la “Journée des Arts” à laquelle sont conviés peintres et sculpteurs.

Pratique. Office du Tourisme : 0235270521, www.etretat.net

Photo: L.Williamson Crt