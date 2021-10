C’est ce que l’on pourrait penser à la lecture de l’étude menée par l’Institut de recherche documentation en économie de la santé. Ses spécialistes en concluent que les Haut-Normands étaient plus souvent que les autres en arrêt maladie. En Seine-Maritime entre 23,6 et 24,8% des salariés bénéficient d’un arrêt maladie dans l’année. Ils sont entre 24,1 et 28,1% dans l’Eure. La moyenne nationale est de 23 %.