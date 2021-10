La Haute-Normandie est la région la plus pollueuse de France

Cette étude a été menée par l'Insee et l'Agence régionale de l'environnement de Haute-Normandie (Arehn), travaillant depuis 12 ans sur ce sujet à l'aide d'un observatoire sur le développement durable.

"Le poids important de l’industrie dans l’économie de la Haute-Normandie pénalise la région en matière de développement durable", révèle l'Insee, à la lumière du rapport. "Impact sur le climat, consommation énergétique, risques industriels, production de déchets. La Haute-Normandie est ainsi la première région qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant et la deuxième par rapport à son PIB : presque deux fois plus que la moyenne de la métropole".

Mais le constat ne s'arrête pas là, puisque la Haute-Normandie est également l'une des plus grosses productrices de déchets par habitant. En outre, "les entreprises haut-normandes produisent le plus de déchets dangereux par habitant : 3 fois plus que la moyenne de la Métropole en 2008. Elle est aussi la 2e région avec la plus forte densité de sites Seveso : ceux-ci se concentrent dans les zones industrielles de la vallée de Seine".

Développement durable : investissements en hausse

Malgré tout, la région n'est pas insensible au problème et a commencé à investir dans le développement durable. Ainsi, la part de l’investissement industriel consacré à la protection de l’environnement atteint 8 %. La Haute-Normandie se place donc à la 4e place des régions de métropole. "Le secteur des éco-entreprises est dynamique, la Haute-Normandie compte la plus forte part d’emplois dans ce domaine", note l'Insee.



Concernant l’agriculture biologique, la région reste peu dynamique en la matière, puisque seulement 0,5 % de la surface agricole en 2008 était dédiée à ce type de culture, contre 2,1 % en métropole.

Sur le volet social, également décortiqué par l'Arehn et l'Insee, l'étude indique que "les indicateurs sociaux sont très contrastés : préoccupants en ce qui concerne les écarts de salaires entre hommes et femmes, l’espérance de vie, la mortalité prématurée, la formation et l’insertion des jeunes et la densité de médecins, mais bons en matière de logement social. La Haute-Normandie est une région où les jeunes sont nombreux, mais aussi plus souvent touchés par la précarité. Ils sont moins diplômés et leur insertion est plus difficile. Face à cette situation, l’effort régional en faveur de la formation continue est le plus élevé parmi les régions métropolitaines".