Haute-Normandie : de plus en plus de personnes seules dans les HLM

En 2012, les personnes isolées représentaient ainsi 38% des "ménages" vivant dans les 163.350 logements sociaux de Haute-Normandie interrogés (sur 182.000), en augmentation de quatre points par rapport à 2006. Suivent les familles mono-parentales (19%), les couples avec enfant (23%) et les couples sans enfant (17%).

"La part des locataires âgés de plus de 65 ans (23%) n’a augmenté que d’un seul point. Cette tendance n’est donc pas liée au vieillissement de la population mais aux évolutions des modèles familiaux; aux mises en couple plus tardives et aux séparations plus nombreuses", explique l'Union sociale pour l'habitat de Haute-Normandie dans sa synthèse. Par ailleurs, les moins de 30 ans ne représentent que 11% des locataires.

Du côté des revenus, 54% des locataires ont des revenus inférieurs à 60% du plafond PLUS (Prêt locatif à usage social). "Cela signifie que plus de la moitié des locataires vit avec des revenus mensuels inférieurs à 922 € pour une personne, 1.231 € pour un couple et 1.788 € pour un couple avec 2 enfants", précise l'étude.