Rouen, ville polluée

Vingt cinq villes ont participé à cette étude menée dans le cadre du projet Aphelkom, entre 2008 et 2011. Rouen en faisait partie. Le but ? Evaluer les impacts que la pollution atmosphérique a sur la santé et établir, à partir de là des politiques spécifiques permettant de réduire cette pollution et donc ses effets néfastes sur la population.

A Rouen, si le niveau moyen annuel de particules était au niveau exigé par l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie à 30 ans pourrait se trouver augmentée de 4,6 mois.