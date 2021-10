Quevilly fait match nul à Uzès : 1-1

Recruté il y a quelques jours, il faisait son entrée en scène sur la pelouse d'Uzès. Nabil OUARGUINI a démontré ses qualités d'attaquant en marquant à la 70e, dix minutes après que les les locaux aient ouvert le score.

On pouvait lire le soulagement sur les visages du clan quevillais qui voyait s'achever une longue période de disette. D'autant plus qu'en première mi-temps, comme à leur habitude, les noirs et jaunes avaient allumer le feu sans pour autant forcer trouver la clé des cages adverses.

Prochaine étape à franchir : une première victoire... L'occasion se présentera peut-être au stade Lozai vendredi 28 septembre à 19h contre Epinal.