Avranches. Football (National) : Quevilly manque le titre, Avranches termine 10e

Sedan - Avranches : 1-4

La belle sortie des manchois

Dans cette dernière levée, Avranches avait la possibilité de franchir le palier de la première partie de classement en cas de succès mais surtout d'évoluer dans un stade Louis-Dugauguez de Sedan rempli de 10 000 spectateurs, les Sedanais jouant leur survie à ce niveau. C'est Louiserre qui a mis les Avranchinais sur la voie d'un maître-coup franc d'entrée de jeu (5e). Pendant près d'une demi-heure, les Ardennais vont ensuite se créer une bonne demi douzaine d'occasions, trouvant récompense à leurs effort sur corner, grâce à une tête de Koné. La seconde période est fermée, Sedan pousse pour remporter ce match crucial mais sur un débordement, Thiaré est à point nommé pour redonner l'avantage à Avranches (81, 1-2). Un but qui fait très mal à Sedan, encore en contre Benet offre le doublé à Thiaré (84e) avant que Lavenant ne boucle les débats à l'orée du temps additionnel (90e). De quoi s'offrir une belle 10e place finale au terme d'une saison qui restera historique avec le quart de finale de Coupe de France face au PSG, en prime.

Chambly- Quevilly RM : 4-0

Les héros étaient fatigués...

Manu Da Costa l'avait dit, "préparer cette dernière journée sera compliqué". L'énorme performance de la montée actée et l'influx laissé dans les nombreuses sollicitations de la semaine ont eu raison du dernier match des Normands. A Chambly, l'affaire a mis du temps toutefois, à se décanter. Il a fallu patienter jusqu'aux derniers instants du premier acte pour que l'inévitable Lefaix ouvre la marque pour les Nordistes (45). La seconde période, plutôt agréable n'a pas accouché de l'égalisation Quevillaise tant attendue. Au contraire, ce sont les locaux qui vont s'envoler dans les derniers instant, Rodrigo (80e) puis Burel et Cuvier vont finaliser une lourde marque de 4-0. Qu'importe, l'essentiel était évidemment ailleurs pour QRM qui on le rappelle, sera en Ligue 2 la saison prochaine.

