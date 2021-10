Avranches. Football (National) : Avranches tout près du maintien après sa victoire à Bastia (1-2)

Le match :

La confirmation était espérée, elle est venue pour les Avranchinais, ce vendredi soir 27 avril 2017. A Bastia, les hommes de Damien Ott se sont montrés réalistes d'abord avec un but précoce de Beni N'Kololo en guise d'ouverture du score (25). Bastia, en lutte pour le maintien et tout proche de la zone rouge s'est rebiffé et à égalisé d'entrée de seconde période par Pandor (54) mais un coup franc splendide de Jessie Benet est venu apporter le succès aux normands après l'heure de jeu (69). Une victoire qui assure quasi-officiellement le maintien à Avranches avec huit point d'avance sur le premier relégable à trois journée du terme.

Le chiffre : 99.9%

Le maintien est fait... ou presque pour Avranches ! La seule option qui enverrait les manchois à l'étage inférieure est plus qu'improbable : il faudrait qu'Avranches perde ses trois derniers matches et que dans le même temps, Creteil, Pau et Bastia remportent les trois leurs. Autant dire qu'Avranches rempilera à 99.9% en National la saison prochaine.

Fiche technique :

Avranches : Beuve, Clauss, Fofana, Derrien (cap), Michel, Guyonnet, Benet, Boateng, N'Kololo, Schur, Thiaré, remp : Quenum, Abdallah, Lavenant, Boisivon (g), entr : Damien Ott.

Buts : Bastia : Pandor (54), Avranches : N'Kololo (25), Benet (69)

A LIRE AUSSI.

Coupe de France/16e de finale: la Ligue 1 en souffrance, Chambly à deux doigts de l'exploit

Football (Coupe de France) : avant Avranches-PSG, la consécration pour Damien Ott

Avranches s'incline 0-4 face au PSG

Masters: Garcia rompt le maléfice des Grands Chelems

Football (National) : L'US Avranches se donne de l'air face à Epinal