Coupe de France : Rouen magistral, Quevilly éjecté

Ce samedi, c'est un modeste Evreux FC 27 (DH) qui l'a éjecté dès le 5e tour. Ouarguini a pourtant ouvert le score en faveur de Quevilly à la 35e. Las, Evreux égalisait peu après. Puis, en seconde mi-temps, à la 70e, une superbe frappe de Matheus venait définitivement mettre hors course la lanterne rouge du National. La dérive est totale.

Le FC Rouen, en revanche, s'est montré magistral deux heures plus tard face à l'US Fécamp. Les Diables rouges n'ont laissé aucun aucun espoir chez leurs accueillants, s'offrant le luxe d'un vrai festival de buts, grâce à Chaussidière (15e) , Cissokho (30e) , Jahier (44e) et Rodriguez (85e). Le 6e tour de la Coupe de France leur est ouvert et le retour en championnat devrait leur être plus serein.