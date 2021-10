L'éphéméride-agenda du lundi 1er octobre

Voici l'éphéméride du lundi 1er octobre



LUNDI 1ER OCTOBRE 2012

----------------------



275e jour de l'année



SAINTE-THERESE DE LISIEUX

Née à Alençon (Orne) le 2 janvier 1873, morte à Lisieux (Calvados) le 30 septembre 1897, entra au Carmel de Lisieux dix mois avant que son père ne perde la raison. Phtisique, elle y mourut en pleine extase

Les Thérèse sont devouées et fidèles

Couleur : l'orangé

Chiffre : le 7



QUELQUES 1ER OCTOBRE

--------------------



1936 : le général Franco devient chef du gouvernement nationaliste espagnol

1946 : condamnation à mort par le tribunal de Nuremberg des principaux dirigeants nazis

1949 : proclamation de la République populaire de Chine

1958 : création de la Nasa

1959 : naissance du chanteur sénégalais Youssou N'Dour

1967 : diffusion du premier programme en couleur à la TV française

1977 : à New York, le footballeur Pelé termine sa carrière en marquant son 1.281e but

1979 : le port de la ceinture de sécurité devient obligatoire pour les usagers des places avant des voitures de tourisme

1982 : Helmut Kohl devient chancelier de RFA

1985 : raid israélien sur le quartier général de l'OLP à Tunis: 68 morts

1988 : Gorbatchev est élu chef de l'Etat soviétique

1989 : le Danemark célèbre les premiers mariages homosexuels au monde

1999 : début de l'intervention des troupes russes en Tchétchénie

2004 : décès du photographe américain Richard Avedon

2005 : parution en France du sixième tome de la saga Harry Potter de la romancière britannique J.K. Rowling le "Prince de Sang-Mêlé"



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 07H52 et se couche deux minutes plus tôt à 19H28

Le dicton : "Brume passe, beau temps passe"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE



POLICE JUSTICE

------------

PARIS - 15h00 - Conférence de presse des avocats de Zyed Benna, Bouna Traore et Muhittin Altun, adolescents électrocutés ou brûlés à Clichy-sous-bois le 27 octobre 2005, en vue de l'audience du 3 octobre à 14h devant la Cour de Cassation. Cabinet Lysias Partners - 39, rue Censier 5e

SOCIAL

------------

PARIS - 12h00 - Conférence de presse de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2013 par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Jérôme Cahuzac, ministre du Budget - Centre de conférences Pierre Mendès France - Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - 139 rue de Bercy - 75012

