L'orchestre de Caen démarre en trombe

Le dimanche 30 septembre un mini-concert consacré à Piotr Ilitch Tchaïkovski ouvre la saison. Le mardi 2 octobre, le concert sera donné dans son intégralité. Il sera précédé, comme à chaque fois, à 19h, d’une conférence introductive sur le compositeur, ouverte à tous.

Le 9 octobre, la Renaissance anglaise ainsi que l’ère baroque seront célébrées autour des deux compositeurs John Dowland et Henry Purcell et grâce à la voix du ténor Nicholas Hurndall Smith.

Le 16 octobre, un quatuor familial interprétera trois oeuvres des plus grands : Haydn, Beethoven et Shumann.

Les amateurs de jazz seront comblés le 13 novembre avec la venue du célèbre groupe américain Claudia Quintet. Le groupe normand Tante Yvonne en assurera la première partie.

Côté pratique, l’abonnement annuel à 109€ donne accès à tous les rendez-vous hebdomadaires pour 2,50€ par spectacle ! Les Mini-concerts, tout entier dédiés aux enfants, durent quant à eux environ 40 minutes et sont au tarif unique de 3€. Victimes de leur succès, il est important de réserver bien en avance.

Pratique. Orchestre de Caen, 1 rue du carel à Caen. Billeterie au 02 31 30 46 86. Mini-concert au tarif unique de 3€, concert du mardi de 10€ à 19€ sans abonnement. Programmation sur www.orchestredecaen.fr