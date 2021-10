De grands noms au Zénith de Caen pour la saison 2012-2013

C’est avec le groupe de rap Sexion d’Assaut et l’imitateur Laurent Gerra que débute la programmation, les 24 et 25 octobre. Suivront quelques groupes mythiques parmi lesquels les Irlandais de The Cranberries le 10 novembre, qui viendront rejouer les tubes qui ont fait leur gloire dans les années 90.

Deep Purple est aussi de la partie le 12 novembre. A noter ensuite la forte présence de chanson française, avec la venue du plus grand des rockeurs français Johnny Hallyday les 24 et 25 novembre, de la nouvelle génération Thomas Dutronc le 27, qui viendra rythmer l’ambiance de ses sons jazz manouche.

Le chanteur de la "Maladie d’amour" et des bals populaires, Michel Sardou, sera aussi de retour le 18 janvier, tout comme Serge Lama, le 15 mars.

Histoire et humour, aussi

Côté comédies musicales, on attend les 18 et 19 décembre la comédie musicale Mamma Mia, et le spectacle historique "1789 : les amants de la Bastille" les 16 et 17 février. Le 14 mars, Michèle Laroque et Pierre Palmade ajoutent un nouveau volet à leurs duos et promettent de grands fous rires. Le 15 avril, Guy Bedos viendra tirer sa révérence pour son dernier spectacle avec la fougue qu’on lui connait.

Pratique. Le Zénith de Caen ne fait pas billetterie (sauf soirs de spectacles). Deux sociétés gèrent la réservation des billets. City Live à Louvigny (10 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi).Premier Rang à Caen (14h à 18h du lundi au vendredi). Zénith de Caen, rue Joseph Philippon à Caen. www.zenith-caen.fr