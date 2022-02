2013-2014 : Que de belles découvertes à la Comédie de Caen !

Octobre

- Vendredi 11, lundi 14, mardi 15 (20h30), samedi 12, mercredi 16, jeudi 17 (19h30), vendredi 18 (14h) : Les Bonnes - TC. 14/20/24€.

- Vendredi 18 (19h) : Soirée de Présentation du Festival Les Boréales : concert Hjaltalin (pop lyrique, soul) - TH. Entrée libre sur réservation.

Novembre

- Vendredi 15 (20h30) : concert Alina Orlova (chanson en lituanien, russe et anglais, festival Les Boréales) - TH. 14/20/24€.

- Mardi 12 au mardi 19 (relâche mercredi 13) à 9h15, 10h30, 14h et 15h15, samedi et dimanche à 11h, 15h, 16h15 et 17h30 : Couac ou l’histoire du Vilain petit canard (jeune public) - TC. A partir de 3 ans.

- Lundi 18 (21h), puis jusqu’au jeudi 21 (19h30) : Capilotractées (cirque, Boréales) - TH. 14/20/24€.

- Vendredi 22 et samedi 23 (19h30), dimanche 24 (15h) : About the Art of the Entertainement (cirque/théâtre, Boréales, spectacle en anglais) - TC. 14/20/24€.

- Lundi 25, mardi 26 (20h30), mercredi 27 (19h30) : Temptation (cirque en appartement, Boréales). Réservé aux abonnés.

- Lundi 25 (21h) mardi 26 et mercredi 27 (19h30) : Miranda (théâtre, Boréales) - TH. 14/20/24€.

- Jeudi 28 (19h30 ; 21h30) : Les Bas-fonds (Théâtre, Boréales), au CCNBN, Halle aux Granges. 14/20/24€.

- Vendredi 29 au vendredi 6 décembre (relâche mercredi 4) : Queue de Poissonne (d’après La Petit Sirène, jeune public) - TC.

Décembre

- Mardi 10 (20h30) et mercredi 11 (19h30) : Lucrèce Borgia (Théâtre) - TH. 14/20/24€.

En pratique

Billetterie. Accueil ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h au théâtre d’Hérouville, 1, square du Théâtre à Hérouville. Réservations possibles au 02 31 46 27 29 ou sur www.comediedecaen.com.

Devenez “Coopérateur” de la Comédie. En devenant “coopérateur” de la Comédie de Caen, vous bénéficierez de réductions importantes, d’une priorité de réservation (dès juin de chaque année), de l’envoi de la newsletter, d’un accès aux répétitions pour les créations de la Comédie de Caen...

Tarifs. En tant que “coopérateur”, le tarif plein est de 48€ pour 3 spectacles, 65€ les 5 ou 70€ les 7. Sans abonnement aucun (“billet compagnon”), le plein tarif pour un spectacle est de 24€.

Bons plans. Rassemblez 5 compagnons pour assister à un spectacle et vous bénéficiez du tarif réduit à 16 €. Une demi-heure avant la représentation, les étudiants peuvent bénéficier d’un tarif spécial à 8 € dans la limite des places disponibles.