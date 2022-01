2013-2014 au Zénith de Caen : une saison à pousser la chansonnette

Après avoir fêté ses 20 ans, le Zénith de Caen présente sa nouvelle saison. Au programme : humour, danse et musique !

Octobre

- Jeudi 10 à 20h30 : Laurent Gerra (humour) 49/54€

- Vendredi 11 à 20h : Michaël Gregorio (humour et chanson) 35/42€

- Vendredi 18 à 20h : Texas (rock) 39€

- Lundi 21 à 20h : Indochine (complet)

Novembre

- Vendredi 8 à 20h30 :

Nolwenn Leroy (chanson) 36/44/49€

- Samedi 9 à 15h et 20h30 : Roméo et Juliette par le ballet de Moscou 39/49€

- Mercredi 13 à 20h30 : Michel Sardou (chanson) 43/63/75€

- Jeudi 14 à 20h : Muriel Robin (humour) 35/45/55€

- Samedi 16 à 20h : Normandy Hip-hop connexion 37€

- Vendredi 22 à 20h : -M- (rock) 32/45/59€

- Samedi 23 à 14h30 et 20h15 : Age tendre et têtes de bois (chanson) 51/55€

- Dimanche 24 à 16h : Les chœurs de l’ex-armée soviétique 34/40€

- Jeudi 28 à 20h : Stars 80 (Aude Henneville en première partie) 41/46/56€

- Vendredi 29 à 20h : Patrick Bruel (chanson) 49/55€

Décembre

- Jeudi 5 à 19h45 : Vanessa Paradis (chanson) 29/42/55/65€

- Du 8 au 11 : Open de Caen (tennis) 9/10/15€

- Mardi 17 à 20h : Le Casse-Noisette de Saint-Petersbourg (ballet) 39/49/58€

- Samedi 21 à 17h45 et Dimanche 22 à 17h30 : Le Grand Cirque de Noël de Caroline Marx 23€/15€ pour les moins de 12 ans.



Pratique. Réservations dans les points de vente habituels. Pour les spectacles Art Scénique (réseau City Live): 18 Longue Vue des Architectes, à Louvigny.Tél. 08 91 67 00 17. Réservations pour les spectacles Premier Rang : 18 place St Sauveur 14000 Caen. Tél. 02 31 50 32 30.

Plus d’infos sur www.zenith-caen.fr.