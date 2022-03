Le Havre. 24 heures de vélo à domicile pour Adrien Boulier, adepte d'Iron Man

Le samedi 9 mai, le triathlète havrais Adrien Boulier, 47 ans, va faire 24 heures de vélo non-stop dans son appartement, sur son home-trainer, au profit de l'association Wolf Pack Sports Team. Cette dernière, originaire de Nice, incite à la pratique sportive. La spécialité d'Adrien Boulier, licencié au HAC Triathlon, est l'Iron Man avec un record de 8 heures et 38 minutes.

Un défi à suivre en direct

Depuis le début du confinement, le sportif continue à s'entraîner tous les jours, vélo en salle et footing. L'objectif du défi est de récolter des fonds pour l'achat d'une Joëlette (un siège à roue pour permettre de courir avec une personne à mobilité réduite). Il espère pouvoir faire 800 kilomètres. Sa performance (entre samedi 10 heures et dimanche 10 heures) sera à suivre en direct sur la page Facebook de l'association Wolf Pack Sports Team. Pour ceux qui sont tentés, ils pourront l'accompagner sur quelques kilomètres. Ce sera le cas, par exemple, du cycliste professionnel Nicolas Roche, samedi entre 10 h 30 et 11 heures.