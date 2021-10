Destinée à la prise en charge de personnes âgées autonomes de plus de 60 ans, les lieux leur assurent sécurité, confort et partage entre résidents. La résidence se compose de cinq studios, trois T1 bis et douze T2. Elle propose une salle de restaurant, un salon TV et une salle d’animation ouverte aux associations locales et aux écoles afin de favoriser les échanges entre générations.