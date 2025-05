Orne. Bistrot, épicerie : une place de village créée au sein d'un Ehpad

Un vent de convivialité souffle sur l'Ehpad Le Val Fleuri, à Domfront dans l'Orne, grâce "Au café des amis". La résidence de Domfront a inauguré, mercredi 21 mai, un espace multiservices recréant l'ambiance chaleureuse d'une place de village. "L'ambition est de valoriser les rencontres et de renforcer les liens entre résidents et visiteurs", affirme Angélique Masseron, animatrice de vie sociale dans l'établissement et qui porte en partie cette initiative.

Un projet qui rassemble

A la fois bar, épicerie et espace d'animations, ce lieu, qui sera ouvert trois fois par semaine, a pour vocation de devenir un véritable cœur de vie. Et réjouit ses résidents. "Ça permet de se rassembler et de passer de bons moments", assure Rémy. "Je vais pouvoir aller boire un petit coup avec les amis et la famille", lance Clotilde Romé.

L'épicerie va permettre aussi l'achat de différents produits, en toute autonomie, pour proposer "aux résidents de rester acteurs de leurs propres achats", ajoute Eve Boudou, directrice déléguée du Centre hospitalier intercommunal des Andaines.

Résidents et personnels de l'Ehpad ont ensemble inauguré le "Café des amis".

Un lieu d'animation… et de souvenirs

Cet espace va au-delà d'un simple lieu de consommation. Il propose également un coin jeux, avec des puzzles, du tricot, des jeux de société, ainsi qu'un écran télévisé et un espace de musique. Le cadre authentique du café, décoré d'objets anciens (moulin à café, vieux cadres photo, pichet…), évoque certains souvenirs aux résidents. Grâce à des dons, notamment celui d'un piano par une occupante de l'établissement, ou encore d'un baby-foot par l'association La Maison des Sourires, l'endroit veut devenir un espace de partage intergénérationnel. Des animations à thème vont venir renforcer le lien social et favoriser l'ouverture vers l'extérieur.

Un cadre authentique pour faire remonter des souvenirs.

Les soignants, bénévoles et résidents eux-mêmes vont activement participer à la vie de ce bistrot. Du service au comptoir à la gestion de la caisse et des stocks, chacun va mettre la main à la pâte, dans le but de favoriser l'autonomie. Les bénéfices réalisés seront intégralement réinvestis dans le bien-être des habitants, sous forme de nouveaux équipements ou d'activités supplémentaires.