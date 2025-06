[Photos] La Ferté-Macé. Un chef étoilé réalise un atelier culinaire pour les résidents d'un Ehpad

Un chef étoilé, un atelier de cuisine et un apéritif d'été : c'est le combo gagnant qui a réjoui les résidents de l'Ehpad de La Ferté-Macé. Jeudi 19 juin, le chef étoilé du restaurant La Renaissance à Argentan, Arnaud Viel, est venu animer une masterclass sur le thème de la carotte râpée revisitée.

De la gastronomie à l'Ehpad

Le rendez-vous était donné aux habitants des établissements Les Charmilles Blanches et L'Air du Temps, à leurs familles mais aussi au personnel du Groupement hospitalier de territoire (GHT) des Collines de Normandie. A cette occasion, l'ensemble des participants ont assisté au dressage d'une mise en bouche, à déguster lors d'un apéritif d'été. "L'idée était de leur apporter un peu de gastronomie à travers quelques bouchées que j'ai pu réaliser, de façon qu'ils puissent se régaler et se remémorer des souvenirs d'enfance à travers quelques plats", sourit Arnaud Viel.

Arnaud Viel était accompagné de son stagiaire, Louis. - Yaëlle Hurel

"Une ouverture vers l'extérieur"

A l'origine du projet : la volonté de proposer aux résidents une expérience culinaire unique et distinguée. "On a fait appel à Arnaud Viel qui a tout de suite dit 'oui'. On a pu constituer avec lui le menu de l'atelier", explique Elodie Faucher Jarry, diététicienne à l'hôpital de La Ferté-Macé. Entre préparation et dégustation, la carotte râpée a été mise à l'honneur à travers la réalisation d'une bouchée apéritive à la carotte et d'un financier au gruyère de Carouges.

Au menu : une bouchée apéritive à la carotte ainsi qu'un financier au gruyère de Carouges. - Yaëlle Hurel

Sous l'œil attentif du public, l'atelier culinaire a réuni la quasi-totalité des membres de l'établissement. "C'est une belle surprise pour nous, j'étais contente parce que je ne le connaissais pas", se réjouit Suzanne Denis, résidente de l'Ehpad de 96 ans. L'animatrice Aurélie Bisson souligne l'importance de cette "ouverture vers l'extérieur". La structure espère pouvoir renouveler l'expérience à l'avenir.