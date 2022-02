Bolbec. Le maire rouvrira-t-il les écoles le 11 mai ?

La réouverture des écoles à partir du lundi 11 mai n'est pas sans poser beaucoup de questions. Les maires, qui ont en charge les maternelles et les primaires, s'interrogent. Dominique Métot, maire de Bolbec, dans le pays de Caux, se demande dans quelles conditions sanitaires vont être accueillis les enfants.

Y aura-t-il des masques, comment va s'organiser la restauration ou encore va-t-il falloir faire plus de ménage ? Le maire attend des réponses de l'État et se réserve le droit de ne pas rouvrir les écoles. Dominique Métot a écrit à l'inspectrice d'académie pour soulever ces questions et lui demander le nombre d'élèves qui vont reprendre les cours. Élément qu'il juge indispensable pour organiser la reprise.

"Je suis pour une réouverture pour éviter le décrochage scolaire mais j'attends les directives et veux une réouverture en toute sécurité. Les universités ne vont pas rouvrir avant septembre alors que les étudiants étaient les plus à même de respecter les consignes. Je renvoie les choses à l'État. Il doit assumer."