Rouen. Un sexagénaire trouve la mort au commissariat lors d'une garde à vue

Un sexagénaire, placé en garde à vue au commissariat de Rouen, y est décédé dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril. L'homme, indique-t-on de source policière, "avait été interpellé plusieurs heures auparavant pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique". Une information qui a été confirmée le parquet.

Lorsque "les collègues ont voulu l'interroger après la période de dégrisement, il a perdu connaissance. Les policiers ont appliqué les premiers gestes de secours. Les pompiers et le SAMU sont intervenus et ont constaté le décès", précise-t-on de source policière. L'enquête ouverte en recherche des causes de la mort se poursuit. Une autopsie est prévue le vendredi 17 avril et devrait permettre d'y voir plus clair dans cette affaire.

(avec AFP)