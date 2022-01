Gruchet-le-Valasse. Une pétition en faveur de l'annulation des charges pour les indépendants

Une pétition pour l'exonération totale des charges sociales et fiscales pour les entreprises en avril, mai et peut-être juin. Cette pétition en ligne est lancée par le Groupement des indépendants de Normandie (GIN). Il s'agit d'une association de Gruchet-Le-Valasse, qui regroupe 180 artisans, indépendants et commerçants (essentiellement sur le territoire de Caux Seine Agglo). Des indépendants qui sont, pour la plupart, à 0 euro de chiffre d'affaires depuis le début du confinement. L'aide de 1 500 euros du gouvernement ne suffit pas. Le GIN souhaite une annulation des charges et pas un report qui viendrait plomber les comptes des indépendants au moment de la reprise. Le lundi 6 avril, la pétition comptait plus de 19 000 signatures.

Cyrille Pasquier, membre du GIN Impossible de lire le son.