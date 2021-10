Rencontre avec Serge Langeois, directeur du Zénith de Caen

Quelle est votre logique de programmation pour cette saison ?

"Le Zénith de Caen n’a pas à défendre de programmation : nous privilégions les grandes têtes d’affiche. A retrouver parmi les grands moments de cette programmation la comédie musicale "1789 les Amants de la Bastille" (en février NDLR), et de nombreux rendez-vous très attendus, comme la venue de Johnny Hallyday, de The Cranberries ou encore de Michel Sardou. La mode est aussi aux "tributes", ces concerts hommage à un groupe. Ce sera le cas de "Brit Floyd", "Mamma Mia" et "Letz Zep". En début de saison, les concerts de Sexion D’Assaut et Shaka Ponk, tournés vers un public plus jeune, devraient attirer leur public."

Quelle est la place du Zenith dans la scène culturelle régionale?

"Nous sommes complémentaires des autres scènes locales. Nous apportons les grands spectacles de variétés pop-rock, et d’autres productions qui sortent des sentiers battus. Les prix d’entrée abordables permettent chaque année à 200.000 spectateurs de venir dans notre grande salle y découvrir des artistes."