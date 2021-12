Port-Jérôme-sur-Seine. Coronavirus : suspicion d'un élève fréquentant une école maternelle

Le coronavirus est-il en train de prendre de l'ampleur ? En tout cas, il y a une suspicion de cas à Port-Jérôme-sur-Seine. Un élève fréquentant l'école maternelle Petite-Campagne et le conservatoire de Caux Seine agglo est soupçonné d'avoir contracté le virus Covid-19. Le résultat du test sera connu le mercredi 11 mars. En fonction des conclusions, les mesures adéquates seront prises par l'ARS (Agence régionale de la santé). Pour le Conservatoire de Caux Seine Agglo, est appliqué le principe de précaution : les cours collectifs sont suspendus dès ce mardi 10 mars et jusqu'à nouvel ordre. Des informations officielles et confirmées seront disponibles, notamment sur la page Facebook officielle de Port-Jérôme-sur-Seine.