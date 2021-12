Tennis de table. Tennis de table : Rouen-Pontoise reporté pour cause de coronavirus

L'affiche était alléchante, le SPO Rouen leader du Championnat de Pro A devait recevoir Pontoise-Cergy champion de France en titre, avec dans ses rangs Emmanuel Lebesson, ancien pensionnaire rouennais. Mais la rencontre est reportée pour cause de coronavirus, Lebesson et Tristan Flore sont bloqués à Oman et en cas de retour à Rouen, pourraient ne pas repartir pour disputer l'Open du Qatar du fait de l'épidémie croissante de coronavirus en France.