Rouen. À la rue, il vit de vols et de cambriolages

C'est le 10 septembre 2018 que le prévenu pénètre par effraction dans un cabinet d'avocats pour y dérober ce qu'il pourra revendre. Il prend la fuite quand il est découvert mais il récidive le lendemain, dans une maison, après avoir fracturé la porte dans la nuit. Un sac à main, des espèces et un ordinateur sont emportés. La recherche de traces ADN laissées sur un mégot de cigarette permet de l'identifier car il est connu pour avoir déjà été condamné pour les mêmes faits. Le 5 février 2020, la police est avertie qu'un individu casse les vitres de voitures garées dans la rue. Interpellé en flagrant délit, on trouve divers objets volés dans son sac à dos.

Déjà 11 condamnations à son casier

11 condamnations figurent à son casier judiciaire pour vols. La partie civile souligne "un traumatisme certain pour les victimes". Le ministère public constate que "la récidive est avérée". Pour la défense, il faut tenir compte de "la vie précaire du prévenu". Reconnu coupable, Alderon Legris, 46 ans, est condamné à 10 mois de prison dont six avec sursis, à une mise à l'épreuve de deux ans et il est maintenu en détention.