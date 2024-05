Manche. Une dizaine de cambriolages constatés sur le littoral : un appel à la vigilance lancé

Recrudescence des cambriolages ces dernières semaines sur le littoral du Coutançais et du Bréhalais ! Un appel à la vigilance est donc lancé par les gendarmes. De nombreux vols ont été commis, en général dans des résidences principales et durant l'absence des propriétaires. De l'argent et des bijoux sont notamment dérobés.

Qui contacter en cas de vol ?

Les surveillances de gendarmerie ont été renforcées dans ces secteurs. En cas de doute, il faut composer le 17 ou directement les gendarmeries locales comme celle de Bréhal par téléphone au 02 33 91 37 65.