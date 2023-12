[Photos] Manche. Bateau échoué sur une plage : comment les opérations de remorquage ont-elles été menées ?

Le bateau de plaisance Captain Jack victime d'une voie d'eau avant de s'échouer sur la plage de Saint-Martin-de-Bréhal mardi 26 décembre, en fin d'après-midi, a pu être remorqué environ 24 heures plus tard grâce à un très gros travail réalisé par les sauveteurs en mer de la SNSM de la commune littorale et ceux de Granville-Chausey.

Un très gros travail des sauveteurs en mer de Saint-Martin-de-Bréhal et de Granville-Chausey. - SNSM Saint-Martin-de-Bréhal

Navire sorti du sable et reparti au port de Granville

"Après des réparations faites dans la nuit, une tentative de remise à l'eau tôt le matin et la casse d'aussière, un chenal a été creusé dans la journée avec l'aval des autorités compétentes", confient les sauveteurs en mer de Saint-Martin-de-Bréhal. Les opérations ont débuté peu après 18 h 45 lors de la marée haute. "Le navire a été sorti du sable et est reparti direction le port de Granville, en remorque avec le Cap Lihou (Granville) et surveillé par notre vedette Roquereuil (Saint-Martin-de-Bréhal)", ajoute la SNSM. Tout est bien qui finit bien.

Le bateau a pu être sorti du sable et ramené au port de Granville. - SNSM Saint-Martin-de-Bréhal