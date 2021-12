Insolite. Mâcher des bonbons et gagner de l'argent, c'est possible

Si vous êtes habitués à consommer des bonbons ou si vous souhaitez apporter votre soutien à une étude menée par des chercheurs français pour explorer la mastication, alors vous avez peut-être le profil pour remporter 250 €. Il s'agira de mastiquer de succulentes sucreries. Actuellement, des scientifiques de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) recrutent des volontaires pour s'essayer à cet exercice qui se divisera en cinq séances d'un peu moins de deux heures.

Si l'annonce est alléchante, elle ne vise pas tout le monde. En effet, un profil type est demandé. En l'occurrence, vous ne devez pas être sportif, être impérativement non-fumeur, être âgé entre 20 et 35 ans et avoir un indice de masse corporelle qui correspond aux critères de sélection (seules les personnes de forte corpulence seront reçues). Un examen médical est prévu en amont et une prise de sang en aval.

Si vous vous sentez prêt(e)s à mastiquer des chewing-gums, carottes ou confiseries gélifiées, alors postulez par mail : mastical.ondologie@uca.fr sans oublier les coordonnées pour vous joindre.