Cherbourg-en-Cotentin. Des militants dénoncent l'arrivée du navire saoudien Bahri Yanbu

Ils sont venus de Cherbourg, de Caen et de Rennes ce mercredi 5 février dès 9 heures pour manifester leur colère face à l'arrivée potentielle du cargo Bahri Yanbu dans le port de Cherbourg. Une trentaine de militants d'Amnesty International rejoints par le Mouvement de la paix étaient mobilisés devant la Cité de la mer contre le navire saoudien suspecté de charger des armes françaises à destination de l'Arabie Saoudite, et donc d'alimenter la guerre au Yémen. "On devrait être nettement plus nombreux à se mobiliser pour empêcher la vente d'armes, qui détruisent des populations qui ne le méritent pas", a déclaré Danièle Brisset, la responsable départementale de la Manche du Mouvement de la paix. Les militants espèrent sensibiliser l'opinion publique et rappeler le gouvernement français à ses obligations quant à la commercialisation d'armes (dans le cadre du Traité de l'ONU - 214, et de la position de l'Union européenne en la matière). Sollicitée par Tendance Ouest, la Préfecture de la Manche a déclaré ne pas avoir connaissance de la venue ou non du Bahri Yanbu à Cherbourg.

