Enquête. Pourquoi cette tortue morte a-t-elle été escortée par les gendarmes du Calvados ?

Ce n'est pas un animal qu'on s'attend à croiser sur les routes du Calvados. Le 1er septembre 2024, une tortue verte (espèce marine strictement protégée) a été découverte inerte sur un chemin rural à Aurseulles. Une scène pour le moins inhabituelle, signalée aux gendarmes du peloton motorisé de Souleuvre-en-Bocage, qui ont immédiatement ouvert une enquête.

Une espèce en danger classée protégée

La tortue verte, ou Chelonia mydas, est l'un des plus grands reptiles marins au monde. Présente dans les eaux tropicales et subtropicales, elle est aujourd'hui menacée par la pollution, la destruction des habitats et la pêche accidentelle. Classée en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), sa détention (même morte) est strictement interdite.

Un animal naturalisé et abandonné illégalement

L'examen de l'animal a permis de conclure qu'il s'agissait d'un spécimen naturalisé, déposé volontairement dans la campagne normande. L'auteur de cet abandon n'a pas pu être identifié, mais les faits restent constitutifs d'une infraction, en raison de la réglementation stricte sur la possession d'espèces protégées.

La Cité de la Mer devient le refuge final de la tortue

Après plusieurs mois passés sous la garde des autorités, la tortue a été confiée, sur décision du parquet de Caen, à un établissement à but pédagogique. C'est finalement mardi 10 juin qu'elle a rejoint officiellement la Cité de la Mer de Cherbourg. L'animal y sera désormais exposé pour sensibiliser petits et grands à la nécessité de protéger la faune marine. Cette opération rappelle que la sensibilisation à la protection animale est plus que jamais nécessaire.