Calvados. Quatre agents du zoo de Cerza accusés de trafic d'animaux

Quatre agents du parc zoologique Cerza, à Hermival-les-Vaux près de Lisieux sont accusés de trafic d'espèces animales protégées par une association anti-zoo. Il s'agit de la direction, d'un vétérinaire et d'un responsable conservation. Le parquet de Lisieux a confirmé qu'une enquête était en cours. "Les faits reprochés sont faux et infondés, réagit la communication du parc. Les seuls animaux que l'on a vendus, ce sont des chèvres, des cochons d'inde et des lapins, au profit de l'association Cerza Conservation. Tous nos animaux sont tracés de leur naissance à leur décès." Le parc zoologique fait partie de différentes associations de protection des animaux protégés, comme l'EAZA (Association européenne des zoos et aquariums) ou la WAZA (Association mondiale des zoos et aquariums). En plus du trafic d'animaux, ces agents sont accusés d'euthanasie de complaisance. Et la communication du zoo d'ajouter : "Les euthanasies sont suivies d'autopsie. On ne prend pas de plaisir à tuer nos animaux quand ils sont en fin de vie." Depuis 1986, 12 000 mouvements d'animaux ont eu lieu à Cerza.