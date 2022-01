Seine-Maritime. Soupçons de trafic de tigre : neuf personnes en garde à vue

Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans un trafic d'espèce protégée en bande organisée : neuf personnes ont été placées en garde à vue à Rouen et au Havre mardi 6 octobre, dans le cadre d'une enquête débutée il y a deux ans. Parmi les personnes interrogées, se trouvait un couple de Havrais, soupçonné d'avoir acheté un tigre de Sumatra pour plusieurs milliers d'euros. Les deux individus ont été remis en liberté pour le moment. "L'enquête nécessite encore d'être affinée sur un certain nombre de points. Il fallait entendre les versions des personnes mises en cause", indique le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné, à l'Agence France presse (AFP).

Le couple aurait acquis le tigre en 2018 pour un montant de 6 000 euros, selon une source policière citée par l'AFP, qui précise que les acheteurs s'étaient rendus à la police pour dire qu'ils s'étaient trompés, pensant acquérir… un chat. "L'enquête a démontré que le couple savait qu'il était dans l'illégalité", a précisé cette source policière.