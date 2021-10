L'hommage à Delarue, mardi sur France 2

France 2 rendra hommage à son animateur Jean-Luc Delarue, décédé dans la nuit du 23 au 24 août derniers des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine.



L'émission, proposée en direct en deuxième partie de soirée, sera présentée par Sophie Davant, animatrice qui avait repris son émission quotidienne Toute une histoire en septembre 2010. Jean-Luc Delarue avait été contraint d'abandonner la présentation de son rendez-vous après avoir été suspendu de l'antenne pour avoir été mis en cause pour détention et consommation de cocaïne.



Son hommage mêlera les témoignages d'invités et des images d'archives qui retraceront sa carrière, de ses débuts à Canal+ en 1991 à La Grande famille à son succès sur le service public avec Ca se discute, notamment.