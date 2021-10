Deux documentaires en hommage à Lady Di

Voilà quinze ans que Lady Diana Spencer a trouvé la mort dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Son destin qui s'est achevé tragiquement sera relaté dans deux documentaires diffusés le même jour, vendredi 31 août, à la même heure, 20h35.



Le public aura le choix entre France 5 et Le Destin de Lady Di, et NRJ 12 et Lady Di, le destin brisé d'une princesse. Les deux programmes reviendront sur la vie de cette personnalité incontournable de la fin du XXe siècle, cette jeune fille timide qui s'est mutée en une femme populaire, prise en exemple dans multiples domaines, et active dans l'humanitaire.



Les documentaires n'oublieront pas de revenir sur son mariage avec le Prince Charles au début des années 80 qui s'est soldé par un divorce en 1996, son sentiment de rejet par la famille royale ou sa relation avec les médias qu'elle a su apprivoiser au fil des ans.