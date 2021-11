Hors Normandie. Malo' en showcase à la Fnac de Caen ce samedi 28 octobre

Jeune autodidacte franco-australien, Malo' est un auteur-compositeur-interprète qui s'apprête à marquer le paysage musical français en cette fin 2017 avec son nouvel album Be/Être.

Parti pour l'Australie en 2011 retrouver une mère qu'il n'a pas connue, il y enregistre seul un premier album, le prometteur “The Old Way”.

Déjà les éléments essentiels de sa musique sont là: des chansons belles et fragiles, un univers magique et singulier, une voix hors du commun. Au cours de ce séjour, Malo' rencontre John Stone, père d'Angus & Julia, qu'il accompagne à l'occasion de sa tournée en Tasmanie avec l'orchestre symphonique “Barrenjoey Band”. À son retour en France, début 2013, il débute l'écriture des chansons qui composeront son second album.

Riche de collaborations exceptionnelles comme Jean-Louis Aubert, Charlie Winston, Pierre Guimard (Lilly Wood and The Prick), Craig Silvey (Arcade Fire, Florence & The Machine, Arctic Monkeys), Vincent Ségal ou encore Albin de la Simone, l'album de Malo' nous parle de sa vie, de ses rêves et de ses peines, avec originalité et passion. Malo' ose le grand écart entre une pop anglo-saxonne épique et ultrapositive et une chanson française plus touchante et joliment troussée.

Retrouvez-le en showcase à la Fnac de Caen ce samedi 28 octobre 2017.

Pratique. Samedi 28 octobre, 17h30 à la Fnac de Caen.