Caen. Originaire de Caen, le chanteur Malo' poursuit son ascension

"J'ai acheté mon premier album à la FNAC de Caen (Calvados) quand j'avais 11-12 ans", déclare Malo' entre deux chansons. Dix ans plus tard, il se produit dans le hall de l'espace Paul Doumer. C'était le samedi 28 octobre 2017. Âgé de 23 ans, il est actuellement lancé dans la promo de son premier album studio, intitulé "Be / Être". "J'ai pris quatre-cinq ans à réaliser cet album, j'y ai mis mon sang et mon âme", confie le chanteur.

Un album-thérapie

D'origine caennaise, il berce dans la musique depuis son plus jeune âge. C'est en Australie, où il est parti retrouver sa mère un temps, aux heures adolescentes, qu'il développe son univers et commence à se faire connaître, notamment en tournant avec le père d'Angus et Julia Stone. "Je parle de choses très personnelles dans mes chansons. C'est une sorte d'album thérapie". Dans cet album, Charlie Winston et Jean-Louis Aubert qui le "parrainent" après avoir été charmés par sa musique et sa voix puissante, font des apparitions.

Première partie des Insus au Stade de France

Le musicien est proche de l'ancien leader de Téléphone qui a contribué à son album. "On essaye de se voir assez souvent. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui j'ai beaucoup en commun", confie Malo'. Jean-Louis Aubert lui a même offert la première partie des Insus au Stade de France : "J'étais à la finale de la Coupe de la Ligue Caen-Strasbourg en 2005, c'est un terrible souvenir. Jouer là-bas en première partie des Insus m'a plus que réconcilié avec le stade".

Actuellement en tournée, Malo' savoure sa vie d'artiste : "Je suis en quête de partage avec le public. Je ne cherche pas particulièrement la célébrité, mais je veux remplir des salles et partager mon univers et ma musique".