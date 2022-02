Caen. Les créateurs d'Etsy s'installent à Caen au mois de mai

Les 18 et 19 mai 2019, la maison Yvonne Guégan, accueillera le troisième marché de créateurs Etsy Made in France de Caen (Calvados). Cette plateforme mondiale permet aux internautes de vendre leurs propres objets faits main. Une vingtaine d'entre eux, originaires de la région, proposeront leurs travaux dans l'univers de la mode, la décoration, la papeterie, l'enfance, etc. De quoi trouver des idées cadeaux à quelques jours de la fête des mères, prévue le dimanche 26 mai.

Des ventes internationales

C'est Julie Lebailly, designer textile de Caen, qui est à l'initiative de ce marché de créateurs. Elle même a lancé sa marque via le site internet Etsy, qui lui a permis de vendre bien au-delà des frontières normandes : aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie.

Samedi 18 mai de 11 heures à 20 heures et dimanche 19 mai de 10 heures à 18 heures, à la maison Yvonne Guégan, 22 rue Géo Lefèvre, à Caen.

