Vire. Une bière artisanale spéciale D-Day fabriquée dans le Calvados

La Bravoure : c'est le nom de la nouvelle bière de l'été 2019, créée par la brasserie artisanale Mobsby's à Saint-Germain-de-Tallevende, près de Vire (Calvados). Si elle porte ce nom-là, c'est pour une raison bien précise : "Nous voulions vraiment rendre hommage aux hommes du Débarquement en cette année anniversaire du 75e", explique Steve Mobsby's, créateur de la brasserie. Ce Britannique, installé dans le bocage Normand depuis 2008, a monté sa brasserie artisanale avec sa femme, Alicja. Aujourd'hui, c'est son fils Adam qui a repris l'affaire familiale. "Maintenant, je suis retraité, mais toujours actif", plaisante-t-il.

Adam Mobsby's et son père, Steve, qui tiennent la brasserie. - Charlotte Hautin

Cette bière blonde spéciale été est fabriquée comme les quatre autres bières proposées par cette brasserie artisanale, à une différence près : "d'habitude, nous utilisons des houblons anglais. Pour celle-ci, nous avons utilisé des houblons anglais et également polonais. Cela donne une bière avec un goût unique" et créé une sorte de "trait d'union entre les pays européens". Dans cette bière, tout a été pensé en rapport au D-Day, jusqu'aux étiquettes, spécialement conçues pour l'occasion. Cinq courageux participants de la libération, représentant la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada et la Pologne, coiffés de leurs casques distinctifs, y sont représentés.

Les bières ne sont ni pasteurisées, ni filtrées, et elles respectent la pure tradition anglaise de la haute fermentation.

La bière en pleine fermentation. - Charlotte Hautin

Cette bière sera distribuée dans le Calvados :

• chez Cora, à Rots,

• à la Case à bières, à Mondeville,

• au VandB de Caen.



Elle sera également disponible sur différentes foires et marchés, notamment :

• à Port-en-Bessin les mercredis 31 juillet et 14 août 2019, de 14 heures à 19 heures,

• sur la foire du fromage de Livarot, samedi 3 et dimanche 4 août 2019,

• sur le marché du terroir à la ferme du Pont-Esnault à Montchamp le jeudi 15 août 2019,

• au Faire-play, fête franco-anglaise à l'hippodrome de Vire, le dimanche 1er septembre 2019.



